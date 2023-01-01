Zonguldak’ta emniyet ekipleri yılbaşı gecesi yaptığı denetimlerde aranan şüphelileri yakaladı.

Zonguldak’ta emniyet ekipleri yılbaşı gecesi yaptığı denetimlerde aranan şüphelileri yakaladı.

Yılbaşı dolayısıyla il merkezi ve ilçelerde alınan emniyet tedbirlerinde toplam 107 devriye ekibi, 93 motorize ekip ve 884 personel görev aldı. Yapılan denetimlerde; 2 bin 145 kişi ve 575 araç sorgulandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından 2 aranan şahıs yakalandı. Bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet belgesiz kurusıkı tabanca, üç adet kesici alet, 5 gr esrar, 91 gr metanfetamin, 0,9 gram bonzai ve 2 adet extacsy hap ele geçirildi. Görevi yaptırmamak için direnmek ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplam 4 şahıs gözaltına alındı. Yapılan trafik kontrollerinde; 127 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten dolayı toplam 163 bin 269 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çevreye rahatsızlık vermek, izinsiz havai fişek atmak, ruhsata aykırı faaliyet göstermek ve sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı 5 şahıs hakkında idari yaptırım cezası uygulanması için tutanak tanzim edildi.