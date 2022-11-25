Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde “Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde de gerçekleştirilen devriye esnasında “Çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme” suçundan aranan ve hakkında 65 bin 815 TL adli para (bin 95 gün) kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.