Uşak’ta cinsel saldırı, gasp, hürriyeti tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi çok sayıda suçtan aranması olan şüpheli, polisin ’teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

Uşak’ta cinsel saldırı, gasp, hürriyeti tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi çok sayıda suçtan aranması olan şüpheli, polisin ’teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, cinsel saldırı, yağma, konut dokunulmazlığı ihlali ve kişiyi hürriyetinden yoksul kılma gibi çok sayıda suçtan yakalanma kararı bulunan Hasan Toğay’ı (39), merkeze bağlı Aybey Mahallesi Merdivenli Sokak üzerinde gören Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak istedi. Elinde bulunan pompalı tüfekle ekiplere ateş açan ve koşarak kaçmaya çalışan Toğay, 2. Yeni Cami Sokak üzerinde çalılıkların arasına saklandı. Ekiplerin “Silahını bırakarak teslim ol” uyarısına uymayan Tuğay’ın, çalılıklar arasından ekiplere ateş açması sonucu çatışma çıktı. Polis ekipleriyle çatışmaya giren Hasan Toğay, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Toğay’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Hasan Toğay’ın 27 Eylül 2022 günü meydana gelen bir cinsel saldırı suçundan mahkemeye sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, 2008 senesinde cinsel saldırıdan hapis yattığı ve 3 Aralık Cumartesi günü de 4 üniversite öğrencisinin bulunduğu eve zorla girerek saklandığı öğrenildi.