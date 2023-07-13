Kastamonu’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahsın üstünde ve ikametinde arama yapıldı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.