Afyonkarahisar’a çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yöenlik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsın Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde olduğu, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.A., isimli şahsın ise Sultandağı ilçesinde olduğu tespit edildi. Ardından şahıslar yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.