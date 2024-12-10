Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 170 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Kent genelinde 2-9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 187 uygulama noktasında bin 616 personel görevlendirildi. Çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 118, 8 yıla kadar aranması olan 31 ve 5 ila 10 yıla kadar aranması olan 11 şüpheli olmak üzere toplam 170 şahsın yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: iha