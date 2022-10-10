Ayrıca yapılan kontrollerde 6 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 830 kişinin kimlik kontrolünü yaparken 333 araçta da incelemelerde bulundu. Denetimlerde yağma suçundan 1 şahıs, hakaret suçundan aranan 1 şahıs, tehdit suçundan aranan 1 şahıs, 6136 ruhsatsız silah kullanma suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan aranan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 1 şahıs, tarla açma suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı.

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