Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şahıs yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası olan S.I., fuhuşa teşvik ve yer sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan Y.Ç., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan M.G., göçmen kaçaklığı yapma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan F.Y. ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan A.C. ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 13’ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9 şahıs da işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.