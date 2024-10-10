Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan aranan iki şahıs polis tarafından tabancalar ve bıçakla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan incelemede M.A. isimli şahsın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme ve mala zarar verme suçlarından 5 farklı dosyadan 5 yıl 20 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Öte yandan, yapılan bir başka denetimde ise gözaltına alınan Ö.T., isimli şahsın üzerinde ise bir adet kuru sıkıdan bozma silah ile bıçak ele geçirildi.