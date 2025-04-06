Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, saklandıkları adreslerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; hakkında ’Uyuşturucu Madde’ ve ’Hırsızlık’ suçlarından toplam 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi K.B. (30) kovalamaca sonucunda yakalandı. Yine ekiplerce hakkında ’Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (38) ekiplerce saklandığı adreste yakalandı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; hakkında ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.G. (42) de saklandığı adreste yakalandı. Şahıslar; emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.