Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, ’açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 19 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan F.Ç. isimli şahıs Kastamonu’nun Araç ilçesinde yakalandı. ’Kasten öldürme’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan S.U. isimli şahıs ise Kastamonu merkez ilçesinde yakalandı.

Kastamonu’da farklı suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

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