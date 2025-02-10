Şanlıurfa’da, jandarma ekiplerinin aranan şahıs için baskın yaptığı tatlıcıda hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tespit edildi. Daha sonra adrese gelen Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin ardından ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeyi cezai işlem uygulayarak mühürlendi.

Şanlıurfa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahsı yakalamak için Haliliye ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden ekip talep edilmesi üzerine JASAT ile yapılan ortak çalışmada, kötü şartlar altında tatlı üretimi yapıldığı görüldü.

İnsan sağlığını hiçe sayan iş yeri mühürlenerek, faaliyetten men edildi

Tatlıcı olarak faaliyet gösteren iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit eden Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hijyen kurallarının hiçe sayıldığını ve hazırlanan tatlıların vatandaşlara satıldığını belirledi. Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de incelemesiyle işletme sahibine yüklü miktarda cezai işlem uygulandı. İnsan sağlığını hiçe sayan iş yeri mühürlenerek, faaliyetten men edildi.