Edinilen bilgiye göre; Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şahsın yeri tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay’ kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Nevşehir’de ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranması bulunan şahıs Gülşehir’de yakalandı.

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