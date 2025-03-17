Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart 2025 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 700 Evler TOKİ civarında gerçekleştirdikleri asayiş kontrolü sırasında, kasten öldürme suçundan aranan T.A. isimli şahsı yakaladı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs Edirne Cezaevi’ne sevk edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, 14 Mart 2025 günü saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 700 Evler TOKİ civarında rutin kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kimlik sorgulamasında T.A. isimli şahsın, Edirne İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından kasten öldürme suçundan arandığı tespit edildi.

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cezaevi’ne sevk edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.