Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde ve kafelerde yapılan denetimlerde 1 aranan şahıs yakalandı. Servis araçlarına yönelik denetimlerinde ise kurallara uymayan 17 araca toplamda 13 bin 880 TL para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde ve kafelerde yapılan denetimlerde 1 aranan şahıs yakalandı. Servis araçlarına yönelik denetimlerinde ise kurallara uymayan 17 araca toplamda 13 bin 880 TL para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-15 Eylül tarihleri arasında il genelinde yapılan okul çevreleri ve servis araçları denetim uygulamasında 484 şahıs sorgulanırken, 110 okul, 48 park ve bahçe, 7 adet internet salonu, 33 adet kafe, 43 market ve büfe ve 9 iddia bayi denetlendi. Denetimler sonucunda, yağma suçundan 1 aranan şahıs yakalandı.

Okul servislerine yönelik denetimler sonucunda ise 605 okul servisi denetlenirken, 10 araca muayenesiz araç kullanmak, 1 araca sigortasız araç kullanmak, 1 araca yetki belgesiz araç kullanmak, bir araca süresi bitmiş ehliyetle araç kullanmak ve 2 Arapçada dur lambası olmadan araç kullanmak suçundan 13.880 TL cezai işlem uygulandı.