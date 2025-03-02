İzmir’de Aliağa Ticaret Odası (ALTO), İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) desteğiyle ’Aranan Personel Yetişiyor’ adlı mesleki eğitim projesini başlattı. Proje kapsamında makine bakım, çelik kaynak ve metal kesim alanlarında eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimlerle, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve işsiz vatandaşların mesleki yeterlilik belgesi alarak istihdam edilmesi hedefleniyor.

İzmir’de Aliağa Ticaret Odası tarafından İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle ’Aranan Personel Yetişiyor’ isimli mesleki eğitim projesi hayata geçirildi. Proje, İZKA tarafından açıklanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hibe almaya hak kazandı. Aliağa Ticaret Odası ile İZKA arasında imzalanan proje, Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Eğitimler, 18 ay boyunca devam edecek ve her meslek dalında 80 saatlik (2 hafta) eğitim verilecek. Projeden ise 120 kişi faydalanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Mesleki Yeterlilik Sınavları’na girerek başarılı olmaları durumunda ALTO üyesi işletmelerle buluşturulacak ve istihdamları sağlanacak. Proje, özellikle 18-45 yaş arası, işsiz ve Aliağa merkez ile mahallelerinde ikamet eden kişilere yönelik olacak. Yeterli başvuru olmaması durumunda çevre ilçelerden de başvurular kabul edilecek. Projeyle birlikte, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve işsiz bireylerin mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak istihdamının sağlanması amaçlanıyor.

ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk yaptığı açılış konuşmasında, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve Aliağa’da işsiz vatandaşların istihdam edilmesi amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Ertürk, "Son 5 yılda makine bakım, çelik kaynak ve metal kesim alanlarında bin 202 kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırdık. Bu projeyle de üyelerimizin ihtiyacı olan nitelikli ara personel bulmalarını kolaylaştırmayı ve işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Taşımalı sistemin olumsuz etkilerinin azaltılması

Ertürk, Aliağa’da çalışan sayısının 86-87 bin dolaylarında ancak ilçenin nüfusunun 108 bin olduğunu belirterek, "Personelimizin bir kısmını ilçe dışından taşıyarak getiriyoruz. Bu durum, firmalarımızın verim düşüklüğü yaşamasına ve ülkemizin dış ticaret açığının artmasına neden oluyor. Proje kapsamında ilçemizde ikamet eden kişilerin eğitimden geçerek istihdam edilmesiyle taşımalı sistemin olumsuz sonuçlarını azaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlere çağrı

Projenin ücretsiz olduğunu vurgulayan Ertürk, "Bu projeye katılım sağlayın. Eğitim ve belgelendirme ücreti olmadan gerçekleşecek bu önemli fırsatı gençlerimizin mutlaka değerlendirmesi gerekiyor" çağrısında bulundu.

Mesleki eğitimin önemi

ALTO Onursal Başkanı Adnan Saka, mesleki eğitimin ülkenin ve gençlerin geleceği için bir yatırım olduğunu belirterek, "Meslek okullarımızı daha kaliteli ve tercih edilir hale getirmeliyiz. Ailelere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızın üniversite okumasından ziyade iyi bir mesleki eğitim almasını sağlamalıyız" ifadelerine yer verdi.

İZKA’dan destek

İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Aliağa’nın Türkiye için önemli bir sanayi bölgesi olduğunu vurgulayarak, "Bu proje, Aliağa ve bölgesi için kıymetli bir adım. Eğitimlerin ardından kursiyerlerin istihdamla buluşturulmasını sağlamaya yönelik bu girişimi çok değerli buluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaymakam Güney’den mesleki eğitim vurgusu

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, mesleki eğitimin önemine değinerek, "Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ilçemize bir meslek lisesi daha kazandıracağız. Mesleki eğitimin iyi bir seviyeye gelmesi noktasında kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aliağa Ticaret Odasında düzenlenen imza töreni ve tanıtım toplantısına, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk ve çok sayıda kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.