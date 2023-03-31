Manisa’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmişe hapis cezası bulunan hükümlü ve yakalaması bulunan şahıslara yönelik çalışma yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri bir gün 13 hükümlü ve şahsı yakaladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma dedektifleri) tarafından 30 Mart tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya yakalaması bulunan toplam 13 şahıs yakalandı.

’Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan M.D., ’Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 2 ay cezası bulunan İ.C., ’Herkesin Girebileceği Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık’ suçundan 5 yıl 9 ay cezaları bulunan K.Y. ve İ.Y., ’Cinsel Taciz’ suçundan 4 yıl 3 ay cezası bulunan Ü.D., ’Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl cezası bulunan S.Ö., ’Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma’ suçundan A.C., ’Dolandırıcılık’ suçundan T.D., ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek’ suçundan A.D., ’Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan M.Ç., ’Suç Eşyasını Satın Almak’ suçundan R.T. ve ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan da T.A. isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şehzadeler ilçesinde de ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan yaklaşık 5 yıldır aranan firari E.Ö. isimli şahsın JASAT dedektifleri tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı adli makamlarca 20 yıl 2 ay hapis cezası alarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği açıklandı.