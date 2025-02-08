Karabük’te haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 64 şüpheliden 43’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri tarafından il genelinde 1 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında, haklarında çeşitli suçlardan aramaları bulunan 64 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 21’i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 0-1 yıl arası aranması olan 21 şahıs, 1-3 yıl arası 9 şahıs, 3-5 yıl arası aranması olan 10 şahıs, 5-10 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 43 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.