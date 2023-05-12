Eskişehir’de jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mahmudiye, Tepebaşı, İnönü ve Odunpazarı ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, ‘Çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek’ suçundan aranan N.K., ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan aranan E.S., ‘Basit Yaralama’ suçundan aranan U.A., ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme’ suçundan aranan O.A. yakalandı. Ayrıca çalışmalar çerçevesinde farklı suçlardan 3 yıl 9 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.A. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.