Aksaray’da rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 4 hapis hükümlüsü şahsı yakaladı. Yakalanan hapis hükümlüsü şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir genelinde denetim ve uygulamalar yapıyor. Karayolları başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yıllarında görev alan jandarma ekipleri, komando timleri ve JASAT dedektifleriyle birlikte yaptığı uygulamalarda “cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.K., “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 10 ay 23 gün hapis cezası bulunan S.K., “dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.İ. ve “kasten yaralama” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen hapis hükümlüsü şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması ve yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adlî makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.