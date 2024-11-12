Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 18 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 165 şahıs gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 165 kişi gözlem altına alınırken 1 kişi adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde 2 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 1 kesici-delici alet, 2 av tüfeği ve 50 mermi ele geçirildi.