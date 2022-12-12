Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde farklı suçlardan aranan 160 kişi yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde farklı suçlardan aranan 160 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hırsızlık suçlarından 15 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasına hükümlü Faruk D. yakalandı. Aynı dönemde Kasten Öldürme suçundan 15 Yıl hapis cezasına hükümlü Yazıcı A.; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kullanmak İçin Uyuşturucu Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından 14 Yıl 1 Ay hapis cezasına hükümlü Alim A.; Nitelikli Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından 13 Yıl 9 Ay hapis cezasına hükümlü Aydın Ç.; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 11 Yıl 5 Ay hapis cezasına hükümlü Fırat K.; Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Yağma suçundan 11 Yıl 3 Ay hapis cezasına hükümlü Abdülkadir H.; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 10 Yıl 6 Ay hapis cezasına hükümlü Hakan K.; Cebir Şiddet veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 10 Yıl 4 Ay hapis cezasına hükümlü Ruhani Ç.; Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama suçundan 8 Yıl 4 Ay cezasına hükümlü Uğur T.; Kamu Kurum Kuruşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından 6 Yıl 9 Ay hapis cezasına hükümlü Sait K. isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere intikal ettirilerek gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca; 1-10 yıl arası hapis cezasına hükümlü 61 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 68 şahıs, ifadesi bulunan 31 şahıs yakalanarak toplam 160 şahsın adli mercilere intikalleri sağlandı.