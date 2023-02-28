Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında yakalanan 49 kişiden 27’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında yakalanan 49 kişiden 27’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

JASAT Timleri Muğla genelinde sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği uygulamada, 7 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, tefecilik, uyuşturucu madde imal, ticareti ve kullanma, bulundurma, 3 bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, kasten yaralama, mühür bozma, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları olmak üzere aranan toplam 49 şahıs yakalandı.

Yakalanan 49 kişiden 27 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şahıs serbest bırakıldı.