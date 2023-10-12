Ardahan’ın Göle ilçesinde durdurulan otomobilde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Göle ilçesinde durdurdukları bir aracın motor kısmında gizlenen 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler ele geçirdi.

Şüpheli Y.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.