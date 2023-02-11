Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, ekiplere eğitimli köpekler de aralıksız eşlik ediyor.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, ekiplere eğitimli köpekler de aralıksız eşlik ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arama-kurtarma köpekleri de Mehmetçiklerimiz ile birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapıyor. Türkiye Tek Yürek” ifadeleri kullanıldı
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