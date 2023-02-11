Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arama-kurtarma köpekleri de Mehmetçiklerimiz ile birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapıyor. Türkiye Tek Yürek” ifadeleri kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesindeki toplam can kaybı 21 bin 43’e ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesindeki toplam can kaybı 21 bin 43’e ulaşmıştır"

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, ekiplere eğitimli köpekler de aralıksız eşlik ediyor.

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