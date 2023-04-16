DÜZCE (İHA) – Düzce’de 15 arama kurtarma gönüllüsüne temel ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda arama kurtarma gönüllülerine temel ilk yardım eğitimi verildi. 3 gün üst üste Valilik Konferans salonunda yapılan eğitimlerde katılımcılara erişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği, ilk ve acil yardımlar, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler uygulamalı şekilde aktarıldı. 15 kişiye verilen eğitimlerin ardından katılımcılara belgeleri verildi.