Cumhuriyet’in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kente gelen ve çeşitli meslek gruplarına mensup gönüllülerden oluşan GEA Arama Kurtarma ekibi, çocuklarla bir araya gelerek bayram hediyesi verdi.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri ve 29 Ekim kutlamaları çerçevesinde Edirne’den Kars’a oyuncak kampanyası düzenleyen GEA Arama Kurtarma ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer’in daveti sonrası kente gelerek çocuklarla bir araya geldi.

Kentteki Menzilahir Mahallesi’nde etkinlik düzenleyen GEA Arama Kurtarma ekiplerine eşlik eden Vali Sezer, hem çocuklarla bir araya geldi, hem de mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.

Mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılanan Vali Sezer, onlarla tek tek ilgilenerek taleplerini not aldı. Mahalledeki internet ve elektrik direkleri ile ilgili sorunları da Vali Sezer’e ileten mahalle sakinleri, ilgililere teşekkür etti.

Çocukları için iş talebinde bulunan mahalle sakinleri ile sohbet eden Vali Sezer, ilerleyen günlerde İşkur tarafından bu konuda bir çalışma yapılacağını söyledi.

"100. yılı Edirne ve Kars’ta aynı anda kutluyoruz"

Edirne’den Kars’a oyuncak kampanyası çerçevesinde gruplara ayrıldıklarını söyleyen GEA Arama Kurtarma Koordinatörü Umut Dinçşahin, her Cumhuriyet Bayramı’nda farklı bir ili ziyaret ettiklerini ve bu yıl da bu şekilde bir planlama yaptıklarını ifade etti.

Edirne’de de bir arama kurtarma ekibi oluşturmak için çalışma yaptıklarını belirten Dinçşahin, 3 günlük program çerçevesinde kentteki okulları da ziyaret etmek istediklerini aktardı.

Kalplerinin bir yanının dünyada yaşanan acılarla olduğuna da değinen Dinçşahin, aynı zamanda da çocuklarla buluşarak Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak istediklerini belirtti.