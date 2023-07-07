Iğdır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bayram tatili süresince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam etti. Bu çerçevede kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan, A.S. isimli şahıs merkez Karagüney Köyünde yayla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten öldürme suçundan 11 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan, A.İ. merkez Korhan yaylasında bulunan yayla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten öldürme ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçlarından aranan ve hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan, Y.T. isimli şahıs merkez Korhan yaylasında bulunan çadırında yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.