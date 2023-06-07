Denizli’de son dönemde etkili olan düzensiz sağanak yağmur ve dolu yağışı, üreticinin mahsulüne ve tarım arazisine zarar verirken, hasadı yaklaşan ürünlerin gelişimini de olumsuz etkiliyor.

Denizli’de sürekli yağan ve sele dönüşen sağanak yağışlar ile şiddetli dolu yağışları nedeniyle tarım arazileri ve tarım ürünleri büyük zarar gördü. Kiraz üretiminde zarar yüzde 60’ları geçerken, pamuk, kekik, adaçayı tarlalarında sel suları ve dolu yağışı nedeniyle büyük zararlar oluştu. Etkili sağanak yağışlar nedeniyle buğday tarlalarında da pas hastalığı görülmeye başlandı. Verimli tarım arazilerinde çamur nedeniyle çapa ve sürme işlemi yapılamadığı için yabancı ot mücadelesinde de geç kalındı. Tarımda yaşanan olumsuzluklarla ilgili olarak Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Hatipoğlu, açıklama yaptı. Son zamanlarda meydana gelen düzensiz ve şiddetli yağışların tarımsal üretime büyük zarar vermeye başladığına dikkat çeken Hatipoğlu, “Son zamanlarda sürekli, düzensiz ve zamanında yağmayan yağmurlar ya da şiddetli yağan yağmurlar, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Düzensiz ve şiddetli yağan yağmurların tarımsal üretimdeki zararını iki türlü olarak değerlendirebiliriz. Birincisi bitki gelişimi. Bitki gelişmesi, döneminde çok yoğun yağan yağmurlar, nedeniyle bitkilerde küf, mantar gibi hastalıklar oluşuyor. Ya da doğadan topraktan bitki yeterli miktarda element alması engelleniyor. Fotosentez gerçekleşmiyor. Bu bitkinin kendi yapısıyla ilgili, birde hasat döneminde olan yıkımlar var. Örneğin buğday üretiminde çok yoğun yağışlar çökmelere, çürümelere neden oluyor. Pamuk üretim yapılan arazileri sel suları bastı, selin getirdiği mil bitki kökünde, kötüleşmeye neden oluyor. Kirazda dolu nedeniyle ciddi bir zarar oluştu” dedi.

“Yabancı ot mücadelesi yapılamadı”

Özellikle tıbbı aromatik bitkilerin yetiştirildiği tarım arazilerini sel bastığını, aşırı yağış nedeniyle çamur olan tarlaların sürülemediğini, yabancı ot mücadelesinin yapılamadığını hatırlatan Hatipoğlu, “Denizli’de aromatik bitkiler olarak değerlendirdiğimiz kekik, lavanta, adaçayı çok fazla. Bu bitkilerin topraktan aldığı element çok önemli, aromatik yapısına bunlar doğrudan ekleniyor. Denizli’de tam hasat zamanı olduğu için kekik, adaçayı, lavanta da bitki bakımı yapılamadı. Haziran ayında ilk biçimlerin yapılması gerekirken yapılamadı. Bütün tarlar yabancı otlarla kaplandı. Yoğun yağışlar bu yıl kekik üretimi iki türlü zarar verecek. Bir aromatik yapısının yoksunlaşması, bir de üretim miktarının düşmesi olarak ele almak zorundayız. Bu nedenle yağışlar rahmet olarak anılmasına rağmen bir bölümüyle ciddi zarar veriyor. En kötüsü çiftçilerimiz bu aşırı yağışlara karşı uyarılmadığı için önceden ürünlerini aşırı yağışlara karşı sigortalatmadılar. Ve ciddi bir zarar kaybına uğrayacaklar. Binlerce hektar arazide üretilen pamuk üreticisi olsun, kirazcı, sebze, meyve, aromatikçiler büyük gelir kaybına uğrayacaklar. Bunun için aşırı yağışlara bir defa olmak üzere öğretici olması açısından sigorta çerçevesine alınıp zararlarının tanzim edilmesinin yarar olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.