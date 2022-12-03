Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan ve Kasım ayında kurumaya yüz tutan Büyük Menderes Nehri’nin debisi Aralık yağışları ile birlikte yükselirken yeniden bereket taşımaya başladı.

Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan ve Kasım ayında kurumaya yüz tutan Büyük Menderes Nehri’nin debisi Aralık yağışları ile birlikte yükselirken yeniden bereket taşımaya başladı.

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, uzun süre yağışların olmaması sebebiyle kurumaya yüz tutarken, Aralık yağışları üreticilerin yüzünü güldürdü. Aydın genelinde etkisini gösteren yağışlar, nehirdeki su miktarını artırırken, Menderes nehrinin debisi de yükseldi. Adeta eski günlere dönen Menderes Nehri, yeniden bereket taşımaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık ile beraber adacıkların oluştuğu Menderes’in Nehri’nin eski günlerdeki gibi aktığını gören vatandaşlar ise mutlu olduklarını belirtti.

Uzun yıllar yağış ortalaması 661,7 kilogram olan Aydın’da, Aralık ayında ortalama 123 kilogram yağış düşerken Aralık ayı ile birlikte yağışların da gelmesi üreticileri sevindirdi.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da Ekim, Kasım aylarında beklenen yağışların olmaması da barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranı 2022 yılı Ekim ayı rakamları da il genelinde yüzde 14 olarak gerçekleşirken, üreticiler Aralık yağışları ile beraber barajların da dolacağını söyledi.