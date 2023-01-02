Aralık ayında domates, sebze ve meyve miktarında düşüş görülürken, miktardaki düşüş fiyatlara artış olarak yansıdı.

Aralık ayında domates, sebze ve meyve miktarında düşüş görülürken, miktardaki düşüş fiyatlara artış olarak yansıdı.

Domates miktar endeksi yıllık yüzde 32,68 azalırken, fiyat endeksi yüzde 242,02 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 25,65 azalırken, fiyat endeksi yüzde 116,47 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 18,25 azalırken, fiyat endeksi yüzde 119,70 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2022 Aralık ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Aralık ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 0,12 artarken, sebzede yüzde 5,79 azaldı, meyvede ise yüzde 12,45 artış gösterdi. Miktar endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 32,68, sebzede yüzde 25,65, meyvede ise yüzde 18,25 azaldı.

Fiyatlar son 7 yılın rekorunu kırdı

Aralık ayında endekslerdeki yıllık değişimler miktarda domates, sebze ve meyve için son 7 yılın en düşük ikinci değişimi olarak gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise aralık ayında domates, sebze ve meyve için son 7 yılın rekoru oldu.

Aralık ayında fiyat endeksi yıllık domateste yüzde 242,02, sebzede yüzde 116,47, meyvede ise yüzde 119,70 arttı. Bu artışlarda yıllık miktar endekslerinin domateste yüzde 32,45, sebzede yüzde 25,65 ve meyvede yüzde 18,25 azalması önemli rol oynadı. Son 7 yılın aralık ayı yıllık fiyat endekslerinin tamamında rekor artışlar yaşandı.

Aylık gerçekleşmeler

Aralık ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 4 yılın miktarda ortalama düzeyde ve fiyatta ise ortalamanın altında seyretti. Son 4 yılın aralık ayları dikkate alındığında, bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi yüzde 0,12 artışla miktar endeksleri ortalamasında seyrederken, işlem fiyatı endeksi yüzde 10,87 azalarak fiyat endeksleri ortalamasının çok altında kaldı.

Aralık ayında bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi yüzde 5,79, fiyat endeksi ise aylık yüzde 5,50’lik artış gösterdi. Son 4 yılın aralık ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalamanın altında gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, aralık ayında yüzde 12,45, işlem fiyat endeksi ise yüzde 0,27 artış gösterdi. Son 4 yılın aralık ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalamanın üzerinde, fiyat endeksinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.