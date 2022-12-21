Erzincan İl Müftülüğü aralık ayı mutat personel toplantısı yeni İl Müftüsü olarak göreve başlayan Muharrem Gül başkanlığında yapıldı.

Erzincan İl Müftülüğü aralık ayı mutat personel toplantısı yeni İl Müftüsü olarak göreve başlayan Muharrem Gül başkanlığında yapıldı.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda öğleden önce cami görevlileri, öğleden sonra ise saat Kur’an kursları öğretici ve yöneticileriyle yapılan mutat toplantılarda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Faaliyetlerini anlatan birim hizmetleri sine vizyonları personele izlettirildi. İlgili gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından önceki İl Müftüsü Burhan Çakır personele veda konuşması yaparak helallik talebinde bulundu. 2022 yılı Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldıran personele, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi. Yine personellerden Bursa İline tayin giden İmam Hatip Ömer Özen’e hizmetlerinden dolayı bir teşekkür belgesi verildi. Kurslarda hafızlık eğitimi veren erkek ve kadın kurs öğretici ve yöneticilerine de birer teşekkür belgesi verilerek taltif edildiler. Uşak iline tayin giden Müftü Burhan Çakır’a çiçek ve plaket takdiminin ardından yeni İl Müftüsü Muharrem Gül’ün personele hitabıyla toplantı sona erdi.