Bilecik Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının pazartesi birleşimi, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.

Bilecik Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının pazartesi birleşimi, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2023 yılına ait Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ele alındı. 2023 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifeler ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu raporunun tekrar görüşülmesi için ek süre verilirken, toplantıda Bilecik Belediyesi 2023 yılı bütçesi 464 milyon TL olarak belirlendi. İmar planı konusu da görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.