Çorum’da bir şahıs, aralarında husumet bulunan pazarcıyı pazar yerinde silahla vurarak yaraladı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cumartesi pazarına gelen O.K, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen G.A’yı silahla vurdu. Ağır yaralanan G.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren O.K. ve A.Ç.yi 2 adet tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.