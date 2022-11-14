Ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yasa dışı yollarla ürettikleri silahları satarak haksız kazanç sağlayan suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, örgütün yöneticiliğini ‘Komutan’ lakaplı eski Jandarma Yüzbaşı Özkan Y.’nin yürüttüğü öğrenildi.

Ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yasa dışı yollarla ürettikleri silahları satarak haksız kazanç sağlayan suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, örgütün yöneticiliğini ‘Komutan’ lakaplı eski Jandarma Yüzbaşı Özkan Y.’nin yürüttüğü öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce’de yasa dışı yollarla ürettikleri silahları Ankara’da satarak haksız kazanç elde eden suç örgütünü tespit etti. 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara, İstanbul ve Düzce’de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3’ünün ev hapsine çarptırıldığı, serbest bırakılan 4 kişiden 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı aktarıldı.

Piyasa değeri 2 buçuk milyonu aşkın parça ele geçirildi

Şüphelilere ait 18 ev, 3 iş yeri ve ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yapılan aramalarda 65 adet ruhsatsız tabanca, 190 adet şarjör, 1 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 296 adet sürgü, 43 adet silah alt takımı, 60 adet kabze, bin 195 adet çeşitli ebatlarda fişek, toplam 2 bin 267 adet iğne, pim ve diğer silah parçaları, 33 adet metal parça, 2 adet matkap, 3 adet torna makinesi, 1 adet freze makinesi, 2 adet torna tezgahı, 203 gram uyuşturucu madde, elektronik doküman ve 15 bin TL para ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen silahların piyasa değerinin 2 milyon 600 bin TL olduğu, parçaların birleştirilmesi halinde ise 75 adet yeni silahın yapılabileceği belirtildi.

Sözde yöneticinin eski jandarma yüzbaşı olduğu ortaya çıktı

Suç örgütünün elebaşının ‘Ağa’ lakaplı Muhammet A. olduğu ve faaliyetlerini örgütün sözde yöneticisi olan ‘Komutan’ lakaplı eski Jandarma Yüzbaşı Özkan Y. ile birlikte yürüttüğü öğrenildi. Zanlıların, ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yasa dışı yollarla ürettikleri silahları kendi örgüt üyelerine ve başka kişilere ve satarak kazanç elde ettikleri belirtildi. Öte yandan şüphelilerin, Ankara’daki başarılı operasyonların ardından İstanbul’da silah satmaya hazırlandıkları tespit edildi.

Yakalanmamak için parçalar halinde sevkiyat yaptıkları öğrenildi

Zanlıların, yerli marka tabancaların aynı modellerini ürettikleri, silahların sevkiyatını polise yakalanmamak için parçalar halinde ve ayrı günlerde yaptıkları, silah başına ise 35 bin ile 40 bin lira arası para kazandıkları ortaya çıktı. Üretimin yapıldığı bakım atölyesinin ise kapısına mühür vurularak faaliyetinin durdurulduğu aktarıldı.