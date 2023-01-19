Operasyonda DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Yozgat’ta saklandıkları belirlenen, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

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