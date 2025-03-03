Bursa’da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Tarafların birinin yakınları da kavgaya dahil olunca saldırganlar yere düşen adamı tekmeleyerek darp etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirini darp etmeye başladı. Taraflardan birinin yakınları da kavgaya dahil olunca tek kalan adam tekme ve yumrukların hedefi oldu. Onlarca kişinin arasında tek kalan adam yere düşmesine rağmen öldüresiye darp edildi. O anlar amatör kameraya anbean yansırken, olaya çevredekiler müdahale etti.