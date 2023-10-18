Mersin’de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia iddia edilen 2 kişiden 1’i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki petrol istasyonuna ihtiyaç gidermek için aracını park eden A.H.Ş. isimli şahsa ait araçta bulunan yaklaşık 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan el çantasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerinden şüpheli şahıs ve araçlara yönelik PTS ve KGYS üzerinden yapılan araştırmada şahısların kullanmış olduğu araç tespit edilirken, 2 şüphelinin olaydan sonra alışveriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, müştekinin zararını karşılamasından dolayı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, şüpheli diğer şahsı yakalama çalışmalarına devam ediyor.