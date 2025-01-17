Ankara’da tartıştığı arkadaşının otomobilinden yola atlayan ve başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kadın defnedilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ö.Ö. (29) seyir halindeki otomobilin içinde arkadaşı İpek Ozan (26) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Anksiyete rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ozan, tartışma esnasında aracın el frenini çekerek kendisini dışarı attı. O esnada yoldan geçen Ü.U. (52) idaresindeki 34 AF 8738 plakalı otomobil, aniden yola atlayan Ozan’a çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ozan’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Soruşturma çerçevesinde Ö.Ö. ve Ü.U. polis tarafından gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden İpek Ozan için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Genç kadının cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.