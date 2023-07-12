Edirne’nin Keşan ilçesinde, araçların motor bölümüne giren kedi, son girdiği otomobilin sahibine ulaşılamayınca otomobile not bırakıldı.

Keşan ilçesi Hastane Caddesi’nde yürüyüş yapan bir grup vatandaş, park halindeki bir araçtan kedi sesi geldiğini fark edince durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aracın başına gelen polis, aracın plakasından araç sahibine ulaştı. Kısa süre içerisinde araç başına gelen sürücünün kaputu açmasıyla ekipler kediyi kurtarmak için çalışmaya başladı. Ancak ekiplerden korkan kedi, araçtan çıkarak park halindeki diğer aracın motor bölümüne girdi.

İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına diğer araçta devam ederken, kedi bu araçtan da çıkıp park halindeki diğer aracın motor bölümüne girdi. İtfaiye, polis ve vatandaşları peşine takan kedinin son girdiği aracın sahibine ulaşılamayınca, aracın camına, "Aracınızın motorunda kedi var. Dikkat etmeniz içi not" yazılı kağıt bıraktı.