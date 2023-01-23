Konya’nın merkez Karatay ilçesinde polis ekipleri, bir araçtan 50 bin lira değerinde malzeme çalan 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde polis ekipleri, bir araçtan 50 bin lira değerinde malzeme çalan 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Yahşihalife Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerinde fenerlerle park halindeki araçların içini kontrol eden hırsızlık şüphelileri, panelvan cinsi bir aracın bagaj bölümünde değerli olabileceğini düşündükleri eşyaları fark etti. Aracın kelebek camını kırarak kapıyı açan şüpheliler, araç içerisinde maddi değeri yüksek olan ne varsa indirerek kendi araçlarına yükledi. İnşaat ustası araç sahibinin durumu fark ederek ihbar etmesinin ardından Konya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Araç içerisinden 1 adet beton kırma makinesi, 1 adet taşlama aleti, 2 adet elektrikli darbeli kırıcı, 1 adet freze, 1 adet matkap, 25 adet beton ve metal delici matkap uçları olmak üzere 50 bin liralık malzemenin çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin çalıntı malzemeleri yüklediği otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, plakadan araç sahibine ulaştı. Polis ekipleri araç sahibi F.A. (28) ve suç ortağı kadın şüpheli Y K.’yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler F.A. ve Y.K. adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.