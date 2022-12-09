Araç yangını Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülürken, aracın motor ve ön bölümünde hasar oluştu.

Menteşe Yaraş Mahallesi Akyaka mevki orman yolu üzerinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başlayınca Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine sağlık, Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda seyir halindeki otomobilde çıkan yağın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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