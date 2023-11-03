Aksaray’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aracın bagajına saklanmış uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği buldu.

Operasyon, Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği ve adresi belirlenen şahsı bir süre takip etti. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evinde ve aracında narkotik detektörü Yalman isimli köpekle yapılan aramada 310 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.