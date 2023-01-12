Karabük’te, araç içerisinde uyuşturucu içen şahıslar devriye gezen jandarma ekiplerine yakalandı.

Karabük’te, araç içerisinde uyuşturucu içen şahıslar devriye gezen jandarma ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesine bağlı Çerçen köyünde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında, bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 2 şahsı suç üstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada; kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir adet kurusıkı tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadelenin aralıksız devam edileceği kaydedildi.