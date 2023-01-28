Manisa’nın Akhisar ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili A.Ş. (55), A.A. (40), O.G. (39) ve S.Ç. (53) isimli 4 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.