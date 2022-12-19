Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Mahallesi’nde Y.Y., Ş.C. ve M.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, 17,87 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin 100 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli Y.Y. ve M.G. ile Ş.C. adlı kadın gözaltına alınarak, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.