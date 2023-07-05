Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, gece saatlerinde Büyükçakırman yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolda seyir halindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Kaza mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.