Kaza nedeniyle yan yatan araç içinde mahsur kalan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Menteşe Orhaniye Mahallesi, Karabağlar Yaylası, Keyfoturağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yan yattı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk dildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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