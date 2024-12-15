Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesinde tek taraflı trafik kazasında ağaca çarpan 48 JC 372 plakalı otomobil sürücüsü yaralanarak araç içinde sıkıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan yaralı sürücü Büyükşehir Belediyesine bağlı Seydikemer itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından kurtarma işlemi yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.