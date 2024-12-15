Batman’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde İpragaz Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda 16 FK 589 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.